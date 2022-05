Strage in Texas, i post del killer su Facebook prima della sparatoria: «Sto per sparare in una scuola» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Salvador Ramos, il 18enne autore della Strage nella scuola elementare Robb di Uvalde in Texas, in cui sono morti 19 bambini, 2 maestre e il killer stesso, non aveva precedenti penali né alcuna patologia mentale diagnosticata. prima della Strage, secondo quanto riferito dal governatore del Texas, Greg Abbott, il 18enne aveva condiviso tre post su Facebook. Trenta minuti prima dell’assalto con un fucile AR-15 nell’edificio che ospita circa 600 studenti, Ramos aveva scritto su Facebook che da lì a breve avrebbe sparato a sua nonna, una 66enne che negli scorsi anni aveva lavorato proprio nella scuola elementare in cui è avvenuta la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) Salvador Ramos, il 18enne autorenellaelementare Robb di Uvalde in, in cui sono morti 19 bambini, 2 maestre e ilstesso, non aveva precedenti penali né alcuna patologia mentale diagnosticata., secondo quanto riferito dal governatore del, Greg Abbott, il 18enne aveva condiviso tresu. Trenta minutidell’assalto con un fucile AR-15 nell’edificio che ospita circa 600 studenti, Ramos aveva scritto suche da lì a breve avrebbe sparato a sua nonna, una 66enne che negli scorsi anni aveva lavorato proprio nellaelementare in cui è avvenuta la ...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - fanpage : Eva Mireles, 44 anni, insegnava nel distretto scolastico di #Uvalde, da 17 anni. È morta mentre cercava di protegge… - popeoe64 : RT @parallelecinico: Ieri in Texas un ragazzo ha compiuto l'ennesima strage in una scuola americana, uccidendo 19 studenti e due insegnanti… - ciliegiodinoce : Una Nazione che senza il business delle armi e dell'esportazione di democrazia collasserebbe nel giro di un paio di… -