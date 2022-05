Strage in Texas: diciottenne uccide 18 bambini in una scuola (Di mercoledì 25 maggio 2022) Venti vittime. E 18 sono bambini. È il tragico bilancio della Strage avvenuta in Texas per mano di un ragazzo di 18 anni, uno studente liceale di nome Salvador Roma che frequentava la Uvalde High School. Lo riporta la Cnn, citando il senatore texano Roland Gutierrez. Il giovane sarebbe stato ucciso nello scontro a fuoco con gli agenti intervenuti, due dei quali sarebbero stati feriti in modo lieve. I media locali raccontano di una mattinata di paura nella scuola elementare del Texas, la Robb Elementary di Uvalde, dove si è registrata la sparatoria. A dare l’allarme la stessa direzione scolastica. La polizia ha affermato in un post su Facebook che c’era una grande presenza di agenti e ha chiesto alla popolazione di evitare la zona. Gli studenti sono stati portati alla Uvalde High School per il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Venti vittime. E 18 sono. È il tragico bilancio dellaavvenuta inper mano di un ragazzo di 18 anni, uno studente liceale di nome Salvador Roma che frequentava la Uvalde High School. Lo riporta la Cnn, citando il senatore texano Roland Gutierrez. Il giovane sarebbe stato ucciso nello scontro a fuoco con gli agenti intervenuti, due dei quali sarebbero stati feriti in modo lieve. I media locali raccontano di una mattinata di paura nellaelementare del, la Robb Elementary di Uvalde, dove si è registrata la sparatoria. A dare l’allarme la stessa direzione scolastica. La polizia ha affermato in un post su Facebook che c’era una grande presenza di agenti e ha chiesto alla popolazione di evitare la zona. Gli studenti sono stati portati alla Uvalde High School per il ...

Advertising

fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - repubblica : Strage in Texas, governatore sotto accusa per la legge sulle armi che ha creato un Far West [di Marco Contini] - fanpage : La Robb Elementary School è situata in un quartiere povero di Uvalde, in #Texas. L’84% dei suoi studenti vive in co… - VgnDrd : RT @perchetendenza: #Texas: Perché almeno 21 persone, di cui 18 bambini, sono state uccise in una sparatoria in una scuola elementare di Uv… - pedro10813536 : @iuvinale_n Al momento attuale si può sostituire il detto con altra citazione: un aiuto in armi all’ukraina genera una strage in Texas -