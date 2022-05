Sparatoria in Texas | almeno 21 morti in una scuola elementare Papa | chi è tentato da violenza scelga la strada dell’amore

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Nuova strage in unadegli Stati Uniti. Un vero incubo. Sale il bilancio delle vittime in unaa Uvalde, nel, Usa. Occhi increduli, famiglie sconvolte radunate in un centro locale ad attendere la notizia peggiore per un genitore. Il numero dei bambini uccisi è salitoa 19 studenti. Le autorità hanno detto che una persona armata ha ucciso anche due adulti. Le forze dell'ordine hanno "individuato" il sospetto quando lo hanno visto uscire dal suo veicolo con un fucile e una pistola. Ma l'uomo armato è comunque riuscito a entrare nell'edificio scolastico e ad aprire il fuoco, ha detto alla CNN il sergente Erick Edel dipartimento di pubblica sicurezza del. L'uomo armato indossava un giubbotto antiproiettile e aveva accennato sui social media a un ...

in una scuola elementare in, il video del presunto assassino Xavier, 10 anni Frequentava la quarta elementare della Robb Elementary School di Uvalde. A confermare la morte sono stati ...I democratici spingono sulla riforma delle armi dopo lanella scuola elementare in. Il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, intende forzare un voto nei prossimi giorni su dei provvedimenti che rafforzano i controlli su coloro ...Il presidente americano Joe Biden ha annunciato che nei prossimi giorni lui e la first lady voleranno in Texas per incontrare le famiglie delle vittime della sparatoria nella scuola di Uvalde. (ANSA) ...- L'ARTICOLO Le immagini, girate da una residente della zona e poi pubblicate su Facebook, riprendono il momento in cui Salvador Roma, studente 18enne della Uvalde High School, fa ingresso nella scuol ...