Ruby ter: pm Milano, 'Karima come moglie di Mario Chiesa' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "Ricordate la moglie di Mario Chiesa quando va a vuotare il sacco? (...) La rabbia di Karima diventa esplicita" quando scopre il tradimento del compagno Luca Risso in Messico e da allora "non fa ripetere che le risorse utilizzate", i soldi che lui usa per aprire alcune attività imprenditoriali, sono suoi: "Ricordati bene, quel locale è mio". E' uno dei passaggi della requisitoria del pm di Milano Luca Gaglio nel processo Ruby ter che vede imputato l'ex premier Silvio Berlusconi e altre 28 persone accusate, a vario titolo, di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022), 25 mag. (Adnkronos) - "Ricordate ladiquando va a vuotare il sacco? (...) La rabbia didiventa esplicita" quando scopre il tradimento del compagno Luca Risso in Messico e da allora "non fa ripetere che le risorse utilizzate", i soldi che lui usa per aprire alcune attività imprenditoriali, sono suoi: "Ricordati bene, quel locale è mio". E' uno dei passaggi della requisitoria del pm diLuca Gaglio nel processoter che vede imputato l'ex premier Silvio Berlusconi e altre 28 persone accusate, a vario titolo, di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

