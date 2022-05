Ruby ter, la procura chiede 6 anni per Silvio Berlusconi e per 5 per Karima “Ruby” El Mahroug (Di mercoledì 25 maggio 2022) La procura di Milano ha chiesto 6 anni per Silvio Berlusconi nell’ambito del processo Ruby ter al termine del secondo giorno di requisitoria del processo che vede imputati l’ex premier e altri 28 imputati, tra cui una ventina di cosiddette ex Olgettine, ex ospiti alle serate di Arcore che sarebbero state pagate, per l’accusa, per dire il falso nei processi sul caso di Karima El Mahroug, l’allora 18enne marocchina, ospite tra le altre della residenza dell’ex presidente del Consiglio quando era ancora minorenne. Il leader di Forza Italia, processato per concussione e prostituzione minorile, è stato assolto in via definitiva per quei reati (leggi le motivazioni). Da quel procedimento è nato il fascicolo sulla ipotizzata corruzione delle ragazze presenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladi Milano ha chiesto 6pernell’ambito del processoter al termine del secondo giorno di requisitoria del processo che vede imputati l’ex premier e altri 28 imputati, tra cui una ventina di cosiddette ex Olgettine, ex ospiti alle serate di Arcore che sarebbero state pagate, per l’accusa, per dire il falso nei processi sul caso diEl, l’allora 18enne marocchina, ospite tra le altre della residenza dell’ex presidente del Consiglio quando era ancora minorenne. Il leader di Forza Italia, processato per concussione e prostituzione minorile, è stato assolto in via definitiva per quei reati (leggi le motivazioni). Da quel procedimento è nato il fascicolo sulla ipotizzata corruzione delle ragazze presenti ...

