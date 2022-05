Roland Garros 2022: programma e orari giovedì 26 maggio con Sinner, Sonego, Cecchinato e Giorgi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il programma e gli orari di giovedì 26 maggio al Roland Garros 2022: ecco l’ordine di gioco dei match del secondo turno che vedono in campo Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Camila Giorgi tra gli azzurri. Una giornata molto intensa nello Slam su terra battuta a Parigi, andiamo allora a scoprire i campi di riferimento per quanto riguarda i tanti incontri previsti nella programmazione che vi proponiamo di seguito. PHILIPPE CHATRIER ore 12 Djere vs (2) Medvedev a seguire (22) Keys vs Garcia a seguire Simon vs Johnson non prima delle ore 20.45 Cornet vs (13) Ostapenko SUZANNE LENGLEN ore 11 (3) Badosa vs Juvan a seguire Cachin vs Gaston a seguire (1) Swiatek vs Riske a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ile glidi26al: ecco l’ordine di gioco dei match del secondo turno che vedono in campo Jannik, Lorenzo, Marcoe Camilatra gli azzurri. Una giornata molto intensa nello Slam su terra battuta a Parigi, andiamo allora a scoprire i campi di riferimento per quanto riguarda i tanti incontri previsti nellazione che vi proponiamo di seguito. PHILIPPE CHATRIER ore 12 Djere vs (2) Medvedev a seguire (22) Keys vs Garcia a seguire Simon vs Johnson non prima delle ore 20.45 Cornet vs (13) Ostapenko SUZANNE LENGLEN ore 11 (3) Badosa vs Juvan a seguire Cachin vs Gaston a seguire (1) Swiatek vs Riske a ...

