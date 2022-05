Problema tifosi e stadi, De Laurentiis ci va giù duro: “Si dovrebbe fare come la Thatcher” (Di mercoledì 25 maggio 2022) A centotrent’anni dalla sua nascita, Il Mattino celebra il suo anniversario con un evento al Palazzo Reale di Napoli, dove hanno parlato molti ospiti tra cui il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo dell’Inter, Beppe Marotta, e Danilo Iervolino, presidente della Salernitana. Il patron azzurro ha toccato vari temi nel corso dell’evento, aggiungendo anche qualche parola in merito alla questione tifosi e stadio. Di seguito quanto evidenziato: “Il tifoso è fondamentale per questo sport, ma ci sono due tipologie di tifoso diverso. In Inghilterra gli stadi sono pieni da quando la signora Thatcher disse basta agli hooligans negli stadi. In questi stadi, se un tifoso stadio si alza in piedi, arriva uno steward che alla terza volta ti porta ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 25 maggio 2022) A centotrent’anni dalla sua nascita, Il Mattino celebra il suo anniversario con un evento al Palazzo Reale di Napoli, dove hanno parlato molti ospiti tra cui il presidente Aurelio De, il direttore sportivo dell’Inter, Beppe Marotta, e Danilo Iervolino, presidente della Salernitana. Il patron azzurro ha toccato vari temi nel corso dell’evento, aggiungendo anche qualche parola in merito alla questioneo. Di seguito quanto evidenziato: “Il tifoso è fondamentale per questo sport, ma ci sono due tipologie di tifoso diverso. In Inghilterra glisono pieni da quando la signoradisse basta agli hooligans negli. In questi, se un tifosoo si alza in piedi, arriva uno steward che alla terza volta ti porta ...

