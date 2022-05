Napoli, piace Rebic per rafforzare l'attacco (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Napoli si sta muovendo per la prossima estate in cerca di rinforzi per il reparto avanzato. Uno dei nomi sul taccuino di Giuntoli è quello di Ante Rebic, gradito a Spalletti per la sua duttilità, essendo in grado di giocare in tutti i ruoli sul fronte offensivo. L'attaccante rossonero è in uscita dal Milan dopo un'annata deludente, in cui ha realizzato soltanto due reti e collezionato due assist in campionato. La valutazione del classe 1993 si aggira sui 20 milioni di euro ma le due società starebbero discutendo di un possibile scambio alla pari. In direzione Milan potrebbe finire Eljif Elmas che ha segnato il gol vittoria proprio in Milan-Napoli all'andata. Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilsi sta muovendo per la prossima estate in cerca di rinforzi per il reparto avanzato. Uno dei nomi sul taccuino di Giuntoli è quello di Ante, gradito a Spalletti per la sua duttilità, essendo in grado di giocare in tutti i ruoli sul fronte offensivo. L'attaccante rossonero è in uscita dal Milan dopo un'annata deludente, in cui ha realizzato soltanto due reti e collezionato due assist in campionato. La valutazione del classe 1993 si aggira sui 20 milioni di euro ma le due società starebbero discutendo di un possibile scambio alla pari. In direzione Milan potrebbe finire Eljif Elmas che ha segnato il gol vittoria proprio in Milan-all'andata.

