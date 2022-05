Mourinho, Caressa: “Insegna a vincere e riesce a creare un certo trasporto” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Mourinho Caressa – Fabio Caressa, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni, su Jose Mourinho, in occasione della finale di Conference League tra Roma-Feyenoord. Ecco quanto affermato. “Mourinho Insegna a vincere e che vincere Insegna a vincere. È uno che riesce a creare sempre grande trasporto dove va. Lui ha un modo di fare da samurai, con regole molto precise, fa da ombrello alla squadra anche quando sembra attaccarla e fa crescere i giovani. In questo è sicuramente il migliore. La Roma ha patito due volte una finale giocando sempre in casa, ma è importante giocarla. Perché in Europa l’abitudine te la crei giocando queste gare, vuol dire costruire ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 25 maggio 2022)– Fabio, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni, su Jose, in occasione della finale di Conference League tra Roma-Feyenoord. Ecco quanto affermato. “e che. È uno chesempre grandedove va. Lui ha un modo di fare da samurai, con regole molto precise, fa da ombrello alla squadra anche quando sembra attaccarla e fa crescere i giovani. In questo è sicuramente il migliore. La Roma ha patito due volte una finale giocando sempre in casa, ma è importante giocarla. Perché in Europa l’abitudine te la crei giocando queste gare, vuol dire costruire ...

Advertising

gilnar76 : Caressa esalta Zaniolo: «Predestinato, per Mourinho fa la differenza» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Caressa esalta Zaniolo: «Predestinato, per Mourinho fa la differenza» - - zazoomblog : “Mourinho è come un samurai riesce a farlo con la squadra”: lo ha detto Caressa - #“Mourinho #samurai #riesce… - internewsit : Caressa: «Mourinho, ricordo Barcellona-Inter. Si prese insulti per la squadra» - - fcin1908it : Caressa: “Mourinho il migliore nel creare un certo ambiente”. Bergomi: “Creato famiglia” -