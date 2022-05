Manuel Bortuzzo sorpreso in compagnia di una ragazza | interviene lei e scrive un post al veleno 

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Sempre più spesso si sta parlando in queste settimane di, l’ex nuotatore che abbiamo imparato a conoscere meglio al Grande fratello vip. Il giovane ha preso parte all’ultima edizione del reality di Canale 5 e sembra che proprio all’interno della casa più spiata d’Italia avesse trovato l’amore. Aveva infatti iniziato una storia d’amore con Lulù Selassiè e sembrava che i due fossero tanto innamorati e destinati a rimanere insieme anche dopo la fine del programma. Purtroppo però le cose non sono andate così ed a distanza di poche settimane dalla fine dei giochi, i due si sono lasciati.e Lulù Selassiè, la fine della loro storia d’amore In realtà sembra che sia stato proprioa lasciare Lulù e lo ha fatto attraverso un comunicato che ha diffuso attraverso ...