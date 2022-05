Inter, cambio della guardia: Conte vuole il suo prediletto (Di mercoledì 25 maggio 2022) In casa Inter confronto tra la dirigenza e l’allenatore sul mercato. In difesa potrebbe avvenire il primo grande cambiamento. La permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter non è in discussione. Lo stesso allenatore ha confermato che resterà in carica, in occasione della consegna del Tapiro d’oro da parte di ‘Striscia La Notizia’. A riprova Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 25 maggio 2022) In casaconfronto tra la dirigenza e l’allenatore sul mercato. In difesa potrebbe avvenire il primo grande cambiamento. La permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’non è in discussione. Lo stesso allenatore ha confermato che resterà in carica, in occasioneconsegna del Tapiro d’oro da parte di ‘Striscia La Notizia’. A riprova Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

Inter : ?? | CAMBIO GOMME I nerazzurri hanno già fatto il loro cambio gomme con @Pirelli E tu cosa aspetti? Scopri di pi… - Inter : ?? | DOPPIO CAMBIO 72'- Altri due cambi per mister Inzaghi ?? @23_Frog ?? @FelipaoCaicedo ?? @Stefandevrij ??… - alessan28580338 : @VailatiSergio @DiMarzio @ElTrattore @Inter Ci diamo il cambio - EMMEESSE_ : @MrOnadde @Inter Facciamo a cambio presidente - Pucci741 : @dariocaserini @pisto_gol @Gazzetta_it C'è una sottile differenza tra i 2...che Ibra non prese per il sedere l'Inte… -