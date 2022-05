Giudice Sportivo Serie A: multe a raffica e squalifiche per alcuni settori (Di mercoledì 25 maggio 2022) degli stadi di Spezia, Napoli e Salernitana Il Giudice Sportivo ha deliberato le sue decisioni in merito ad alcuni episodi di lancio di oggetti e fumogeni, verificatesi al Picco di La Spezia e all’Arechi di Salerno nell’ultima giornata di Serie A. La Salernitana sarà costretta a giocare una gara di campionato con il settore “Distinti” senza spettatori e dovrà pagare un’ammenda di 30.000,00 euro con diffida Lo Spezia sarà costretto a disputare una gara con il settore “Piscina” vuoto e dovrà pagare un’ammenda di 150.000,00 euro con diffida. Il Napoli invece dovrà disputare una partita con il settore “Curva A” senza spettatori e pagare un’ammenda di 30.000,00 euro con diffida. multe anche di 15 mila euro alla Fiorentina, di 12 mila euro al Milan, di ulteriori 10 mila euro alla Salernitana, di 3 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) degli stadi di Spezia, Napoli e Salernitana Ilha deliberato le sue decisioni in merito adepisodi di lancio di oggetti e fumogeni, verificatesi al Picco di La Spezia e all’Arechi di Salerno nell’ultima giornata diA. La Salernitana sarà costretta a giocare una gara di campionato con il settore “Distinti” senza spettatori e dovrà pagare un’ammenda di 30.000,00 euro con diffida Lo Spezia sarà costretto a disputare una gara con il settore “Piscina” vuoto e dovrà pagare un’ammenda di 150.000,00 euro con diffida. Il Napoli invece dovrà disputare una partita con il settore “Curva A” senza spettatori e pagare un’ammenda di 30.000,00 euro con diffida.anche di 15 mila euro alla Fiorentina, di 12 mila euro al Milan, di ulteriori 10 mila euro alla Salernitana, di 3 ...

