Germania, niente più green pass per chi arriva da altri paesi (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Germania sospende l'obbligo di esibire il green pass per chi voglia entrare nel paese a partire da mercoledì prossimo, 1 giugno, fino al 31 agosto. E' quello che ha deciso oggi il Gabinetto di Olaf Scholz. Chi entra in Germania non dovrà più dimostrare di essere vaccinato, guarito e negativo al Covid, un obbligo che fino alla fine del mese colpisce chiunque abbia più di 12 anni. Non è escluso che la misura possa essere ripristinata a settembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

