Festival di Cannes 2022, i beauty look sul nono red carpet nel nome di Elvis (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il tappeto rosso della Croisette s'illumina di paillettes e lustrini stile Las Vegas: questo è il giorno dell'attesissimo biopic su Elvis Presley di Buz Lhurmann. A colpi di chiome impomatate, make-up sfavillanti, incarnati stellari e rossetti fiammeggianti dive di ogni generazione illuminano la notte dedicata all'icona assoluta del rock'n'roll

