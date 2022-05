Concorso Ausl Modena, 26 infermieri: online il diario delle prove (Di mercoledì 25 maggio 2022) *aggiornamento del 25/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2022 è stato pubblicato il diario delle prove d’esame del Concorso Ausl Modena per il reclutamento di 26 infermieri, che si svolgeranno secondo il seguente calendario: prova scritta e pratica: martedì 21 giugno 2022 alle ore 9,00 presso il padiglione 1 di Piacenza expo S.p.a., via Tirotti n. 11, frazione Le Mose – 29122 Piacenza; prova orale: si svolgerà a partire dal 12 settembre 2022 nelle sedi e secondo lo specifico calendario che verrà reso noto unitamente agli elenchi dei candidati che avranno superato le prove d’esame (prova scritta e pratica). Calendario prove Nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 21 gennaio 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 25 maggio 2022) *aggiornamento del 25/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2022 è stato pubblicato ild’esame delper il reclutamento di 26, che si svolgeranno secondo il seguente calendario: prova scritta e pratica: martedì 21 giugno 2022 alle ore 9,00 presso il padiglione 1 di Piacenza expo S.p.a., via Tirotti n. 11, frazione Le Mose – 29122 Piacenza; prova orale: si svolgerà a partire dal 12 settembre 2022 nelle sedi e secondo lo specifico calendario che verrà reso noto unitamente agli elenchi dei candidati che avranno superato led’esame (prova scritta e pratica). CalendarioNella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 21 gennaio 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando ...

