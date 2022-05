Come acconciare e curare i capelli quando fa molto caldo

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Una giornata di sole sarebbe da considerare sempre la situazione atmosferica ideale, se le ondate dinon rappresentassero un problema maggiore per la tenuta della capigliatura maschile rispetto ai climi meno torridi a cui eravamo abituati. A partire dagli effetti nocivi dei raggi UV fino all'umidità che genera l'effetto crespo, i normali prodotti per lo styling possono non essere più così efficacile temperature salgono, soprattutto per chi ha superato la soglia dei vent'anni. La risposta al problema deidifficili da pettinare e tenere in ordine in estate è stata, per molti uomini, quella di ricorrere da giugno a settembre a un taglio corto. Il buzzcut o la sfumatura sono le acconciature più fresche, inoltre sono caratterizzate da un’esigenza di cure meno impegnativa e non richiedono una meticolosa correzione ...