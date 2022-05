Champions: Klopp, 'Rivincita? Ma non deve essere pensiero fisso' (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Il Real Madrid è una squadra di livello mondiale che sa come vincere": in una intervista al sito dell'Uefa, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp fa il punto in vista della finale di Champions League ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Il Real Madrid è una squadra di livello mondiale che sa come vincere": in una intervista al sito dell'Uefa, il tecnico del Liverpool Jurgenfa il punto in vista della finale diLeague ...

