“Vai a fare in c**o”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, a UeD si consuma l’ultima scena (Di martedì 24 maggio 2022) A Uomini e Donne ancora tra i protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Da quando il cavaliere tarantino è tornato in studio, quasi ogni giorno monopolizza l’attenzione: o perché parla e discute con la dama bresciana o perché cerca di conoscere altre dame. Di recente ha ricevuto un due di picche da Gloria Nicoletti. Ha iniziato a conoscerla, poi all’improvviso ha deciso di troncare la relazione. Quando poi ha riprovato a riallacciare il rapporto è stata lei a dire di no, anche perché sta conoscendo il cavaliere Fabio. Anche Maria De Filippi è stata particolarmente dura con Riccardo Guarnieri. La conduttrice è apparsa abbastanza seccata dal comportamento del cavaliere: “Scusa Riccardo, ma qual è l’interesse di Gloria nel dire che non le piaci? Mi ricordava la redazione che hai ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022) A Uomini e Donne ancora tra i protagonisti Ida. Da quando il cavaliere tarantino è tornato in studio, quasi ogni giorno monopolizza l’attenzione: o perché parla e discute con la dama bresciana o perché cerca di conoscere altre dame. Di recente ha ricevuto un due di picche da Gloria Nicoletti. Ha iniziato a conoscerla, poi all’improvviso ha deciso di troncare la relazione. Quando poi ha riprovato a riallacciare il rapporto è stata lei a dire di no, anche perché sta conoscendo il cavaliere Fabio. Anche Maria De Filippi è stata particolarmente dura con. La conduttrice è apparsa abbastanza seccata dal comportamento del cavaliere: “Scusa, ma qual è l’interesse di Gloria nel dire che non le piaci? Mi ricordava la redazione che hai ...

