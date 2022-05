Ucraina, Letta: serve missione Ue per recuperare grano Odessa (Di martedì 24 maggio 2022) Una missione "militare umanitaria" per recuperare il grano bloccato nel porto di Odessa e distribuirlo ai Paesi del sud del mondo, per evitare "milioni di morti" per fame. È la proposta di Enrico ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Una"militare umanitaria" perilbloccato nel porto die distribuirlo ai Paesi del sud del mondo, per evitare "milioni di morti" per fame. È la proposta di Enrico ...

Advertising

matteosalvinimi : Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Itali… - EnricoLetta : #Putin va fermato, fiaccato e spinto alla #pace con una forte e decisa azione europea. Lo dico oggi alla Frankfurt… - pdnetwork : I veti nazionali sono un cappio che soffoca le ambizioni europee. Il no di #Orban all'embargo petrolifero contro la… - prestia_fabio : RT @matteosalvinimi: Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Italia.… - TV7Benevento : **Ucraina: Letta, 'priorità è operazione militare e umanitaria per trasferire grano di Odessa'** -… -