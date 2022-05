Tutti i record del Napoli: ecco i calciatori che hanno segnato la storia del club (Di martedì 24 maggio 2022) Anche se quest’anno il Napoli era ben quotato su qualsiasi sito di scommesse italiano per la vittoria dello scudetto ma ben presto si è dovuto arrendere, ci sono dei record che parlano degli Azzurri e mettono in risalto la grande storia di un club, nato e cresciuto per la passione dei tifosi e dei calciatori, che hanno militato nella squadra del Golfo. ecco Tutti i record del Napoli con i calciatori che hanno segnato la storia degli Azzurri. calciatori con più presenze in assoluto Al primo posto c’è Marek Hamsik con 520 presenze in 12 stagioni, segue Giuseppe Bruscolotti con 511 presenze in 16 stagioni, Antonio Juliano con 505 ... Leggi su napolipiu (Di martedì 24 maggio 2022) Anche se quest’anno ilera ben quotato su qualsiasi sito di scommesse italiano per la vittoria dello scudetto ma ben presto si è dovuto arrendere, ci sono deiche parlano degli Azzurri e mettono in risalto la grandedi un, nato e cresciuto per la passione dei tifosi e dei, chemilitato nella squadra del Golfo.delcon icheladegli Azzurri.con più presenze in assoluto Al primo posto c’è Marek Hamsik con 520 presenze in 12 stagioni, segue Giuseppe Bruscolotti con 511 presenze in 16 stagioni, Antonio Juliano con 505 ...

Advertising

napolipiucom : Tutti i record del Napoli: ecco i calciatori che hanno segnato la storia del club #NapoliserieA #SscNapoli… - fdr985___ : RT @fdr985___: Battendo tutti i record mondiali... Eccoci #ASRoma #RomaBodo #UECL - bang_record : OUT ?? Nils van Zandt riporta in vita il grande successo degli A-HA 'Take On Me'!! Fuori in tutti gli store venerdì… - Embrionevar : I record di ascolti Tutti i premi vinti Le 71 puntate UNA FAMIGLIA ?? Complimenti a tutto il cast, spero di rived… - Tacodrillo : @FmMosca Allora se si dimostra che scrivete cazzate allora son tutti uguali,......fate pace con il cervello ha vint… -