Texas | follia e spari nella scuola elementare | ammazzati due bambini | come sono morti

(Di martedì 24 maggio 2022) Almeno due bimbideceduti in una sparatoria avvenutaRobb Elementary School,a Uvalde, in. Diversi i feriti. A renderlo notostate le autorità ospedaliere, citate dai media statunitensi. Il presunto killer è stato già fermato dalla polizia di Uvalde, che non ha rilasciato ulteriori informazioni. L'Uvalde Memorial Hospital ha confermato che dueper presunte ferite da arma da fuoco. Almeno altri tredici studentistati curati nel pronto soccorso dell'ospedale dopo aver riportato ferite. Due pazientistati trasferiti a San Antonio per le cure, mentre un terzo era in attesa di trasferimento. Anche un 45enne è stato ricoverato in ospedale ...