Sud, Carfagna "Impegno per ridurre i divari" (Di martedì 24 maggio 2022) BARI (ITALPRESS) – "Abbiamo preso due impegni. Il primo è fare in modo che le ingenti risorse che ci arrivano dall'Ue servano a ridurre i divari, nelle infrastrutture, nei servizi, nei diritti. La scelta di riservare il 40% delle risorse al Sud è indicativa. Il secondo è tenere vivo e aperto il dialogo con il territorio: non solo con le istituzioni, ma anche con categorie produttive, rappresentanze sindacali e d'impresa". In video collegamento da Roma, il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna si è espressa così nel corso del suo intervento nel convegno organizzato a Bari da Confcommercio e dedicato al Pnrr e al Mezzogiorno dal titolo "Opportunità e rischi connessi alla realizzazione del Pnrr, il ruolo del partenariato economico, sociale e territoriale". "Grazie a questo dialogo – prosegue il ministro – molte ...

