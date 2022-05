Roma-Feyenoord: tutte le statistiche della finalissima di Conference League (Di martedì 24 maggio 2022) Finale di Conference League 2021/2022, mercoledì 25 maggio alle 21,00 presso la National Arena (Tirana) si gioca la partita Roma-Feyenord: terza gara in una competizione europea tra le due squadre, nella stagione 2014/2015 ai sedicesimi di finale di Europa League i giallorossi allenati da Rudi Garcia eliminarono i biancorossi. Il 19 febbraio 2015 all’Olimpico il match terminò 1-1 mentre il 26 febbraio la sfida si concluse 2-1 per i capitolini. La formazione di Mourinho inoltre in questa Conference League ha perso solo due dei 12 confronti (sette vittorie e tre pareggi), entrambi i k.o sono arrivati con il Bodo/Glimt (6-1nell’andata disputata nella fase a gironi il 21 ottobre 2021 e 2-1 nell’andata dei quarti di finale giocata il 7 aprile scorso). La compagine di Arne Slot invece è ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Finale di2021/2022, mercoledì 25 maggio alle 21,00 presso la National Arena (Tirana) si gioca la partita-Feyenord: terza gara in una competizione europea tra le due squadre, nella stagione 2014/2015 ai sedicesimi di finale di Europai giallorossi allenati da Rudi Garcia eliminarono i biancorossi. Il 19 febbraio 2015 all’Olimpico il match terminò 1-1 mentre il 26 febbraio la sfida si concluse 2-1 per i capitolini. La formazione di Mourinho inoltre in questaha perso solo due dei 12 confronti (sette vittorie e tre pareggi), entrambi i k.o sono arrivati con il Bodo/Glimt (6-1nell’andata disputata nella fase a gironi il 21 ottobre 2021 e 2-1 nell’andata dei quarti di finale giocata il 7 aprile scorso). La compagine di Arne Slot invece è ...

Advertising

OfficialASRoma : ?????????? In vista della #UECLfinal, #ASRoma e Feyenoord hanno unito le forze per una una serie di iniziative a soste… - SkySport : ?????? Tirana accoglie così Mourinho ? Roma-Feyenoord mercoledì alle 21:00 LIVE su Sky Sport Uno ? ?? @angelomangiante… - Piu_Europa : E' incredibile. Domani si gioca la finale di #ConferenceLeague tra #AsRoma e #Feyenoord a #Tirana, in Albania. E… - leienedelcalcio : Chi vince domani? #ConferenceLeague #Roma #Feyenoord - Sartorix67 : RT @PoliticaPerJedi: Domani alle 21 si gioca a TIRANA la finale di #ConferenceLeague (Roma - Feyenoord). Per ragioni di 'ordine pubblico'… -