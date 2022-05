Pnrr: Salvini, “Il governo rischia per i capricci di Pd e M5S” (Di martedì 24 maggio 2022) MILANO – “No”, il governo non è a rischio per il ddl concorrenza secondo il segretario della Lega Matteo Salvini. “Il governo – ha detto a margine di un evento elettorale a Senago – rischia per i capricci del Pd sullo ius soli e il ddl Zan e dei 5 stelle che non vuole i valorizzatori e dovrebbe venire in Lombardia a scuola di pulizia, ambiente e valorizzazione dei rifiuti”. E ancora: “Il governo rischia se ci sono persone strane che vogliono tener ferma l’Italia, noi la portiamo avanti. L’importante – ha aggiunto – è che nessuno cerchi di reintrodurre dalla finestra le tasse sulla casa che abbiamo fatto uscire dalla porta”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 24 maggio 2022) MILANO – “No”, ilnon è a rischio per il ddl concorrenza secondo il segretario della Lega Matteo. “Il– ha detto a margine di un evento elettorale a Senago –per idel Pd sullo ius soli e il ddl Zan e dei 5 stelle che non vuole i valorizzatori e dovrebbe venire in Lombardia a scuola di pulizia, ambiente e valorizzazione dei rifiuti”. E ancora: “Ilse ci sono persone strane che vogliono tener ferma l’Italia, noi la portiamo avanti. L’importante – ha aggiunto – è che nessuno cerchi di reintrodurre dalla finestra le tasse sulla casa che abbiamo fatto uscire dalla porta”. L'articolo L'Opinionista.

