Parroco no vax torna dal pellegrinaggio e celebra messa: "Nessun veto", ma i fedeli mugugnano (Di martedì 24 maggio 2022) Ambivere. Il suo viaggio – così lo definisce don Emanuele Personeni – si è concluso pochi giorni fa, con la consegna di una lettera nelle mani di Sua Santità Papa Francesco. "Sono sicuro che la leggerà", si augura il sacerdote bergamasco, partito lo scorso 11 febbraio dalla "sua" Ambivere per intraprendere un cammino tanto singolare quanto discusso, in difesa delle persone non vaccinate contro il Covid-19. Un percorso che l'ha portato fino a Roma, attraversando numerose parrocchie dello Stivale. Per quella scelta, don Emanuele è stato "esonerato da ogni incarico pastorale" dal vescovo di Bergamo, Francesco Beschi. Perché, lasciando di fatto la parrocchia, è venuto meno al suo impegno di sacerdote. Ma, dopo tre mesi e mezzo, il religioso è tornato ad Ambivere, dove ha celebrato messa suscitando qualche perplessità tra i ...

