Oro: stabile in avvio a 1.853,37 dollari l'oncia: Quotazione arretra dello 0,01% - Oggi i prezzi dell'oro sono rimasti piatti, poiché il dollaro stabile e i rendimenti elevati del Tesoro USA hanno p…

Quotazioni dell'stabili in avvio di giornata: il contratto spot è trattato a 1.853.37 dollari l'oncia ( - 0,01%). . 24 maggio 2022Criptovalute/ Oggi 21 maggio mercatoe qualche segnale di ripresa Il leggero recupero delle ... Attualmente l'è quotato 1734 ma, toccando sempre nuovi minimi e la situazione non sembra ... Oro: stabile in avvio a 1.853,37 dollari l'oncia (ANSA) - ROMA, 24 MAG - Quotazioni dell'oro stabili in avvio di giornata: il contratto spot è trattato a 1.853.37 dollari l'oncia (-0,01%). (ANSA).(Teleborsa) - Seduta congelata per la Borsa di Milano, che si conferma stabile mentre l'Europa ottiene consistenti guadagni. A pesare su Piazza Affari è lo stacco cedole di ben 55 società, di ...