IV | Casini-Leoncini | basta doppio gioco Pd su Grab Villa Ada

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma – “Desta preoccupazione e stupore la recente dichiarazione dell’Assessore Patané, secondo il quale ‘il passaggio delnelle ville storiche ne accresce il valore e la fruizione’.” “Oggi abbiamo presentato un’interrogazione in merito alla possibilità di modificare il percorso del G.R.A.B. e sulle iniziative che l’Assessorato intende intraprendere, anche in considerazione dei pareri espressi dagli Organi competenti e di un Ordine del Giorno presentato e votato dal Pd stesso in Aula Giulio Cesare”. Così in una nota Valerioe Francesca, consiglieri capitolini di Italia Viva. “Il consiglio del II Municipio si é espresso contrariamente al passaggio deldentroAda. Italia Viva ha mantenuto una posizione di netta contrarietá, sia nel consiglio di via Dire Daua che al Comune ...