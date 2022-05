' Il vaiolo delle scimmie non è allarmante Abbiamo cure e vaccini pronti per i pazienti'

(Di martedì 24 maggio 2022) Francesco Menichetti, ex direttore dell'Unità di Malattie Infettive nonché in prima fila durante l'intera pandemia Covid di Ilaria Vallerini Ci eravamo liberati (o quasi) del Covid. Ora all'orizzonte (...

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - bingioni : @ProfMBassetti Dott @ProfMBassetti, mi chiedevo come mai a Marzo sono stati approvati vaccini contro il vaiolo dell… - ZuzAntony : RT @Morch1964: Inghilterra. L'NHS ha cancellato estratti chiave dal suo sito web che affermavano che il vaiolo delle scimmie è solitamente… -

' Il virus delscimmie può causare malattie gravi in alcuni gruppi di popolazione, come bambini piccoli, donne in gravidanza e persone immunosoppresse '. È l'allarme lanciato dal Centro europeo per la ...Ora all'orizzonte (ma non troppo distante) spunta una nuova minaccia: ilscimmie. E si conta già il primo infetto toscano, un 32enne di Arezzo rientrato da un viaggio alle isole Canarie. ...Il Direttore Generale dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, spiega la situazione: "Si tratta di un lontano parente del vecchio vaiolo, si contrare per contatto stretto diretto" ...Le aziende che producono vaccini o farmaci contro il vaiolo e, dunque, anche contro il monkeypox o vaiolo delle scimmie stanno ...