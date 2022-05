Il principe William appare nella prima moneta in occasione dei 40 anni (Di martedì 24 maggio 2022) Il principe William riceverà un regalo molto speciale per i suoi 40 anni. La Zecca di Stato del Regno Unito, infatti, ha deciso di commemorare l’evento con una speciale moneta da 5 sterline. La Royal Mint ha svelato il design lunedì, poche settimane prima del compleanno di William, che avverrà il 21 giugno. Non sono state rivelate altre notizie relative al prossimo compleanno del duca di Cambridge. Ma si dice che anche la regina Elisabetta abbia intenzione di onorare il nipote con un importante ricevimento a Buckingham Palace. La moneta che celebra i 40 anni del principe William Quando diventerà re, il principe William sarà presente in molto più di una moneta ... Leggi su velvetmag (Di martedì 24 maggio 2022) Ilriceverà un regalo molto speciale per i suoi 40. La Zecca di Stato del Regno Unito, infatti, ha deciso di commemorare l’evento con una specialeda 5 sterline. La Royal Mint ha svelato il design lunedì, poche settimanedel compleanno di, che avverrà il 21 giugno. Non sono state rivelate altre notizie relative al prossimo compleanno del duca di Cambridge. Ma si dice che anche la regina Elisabetta abbia intenzione di onorare il nipote con un importante ricevimento a Buckingham Palace. Lache celebra i 40delQuando diventerà re, ilsarà presente in molto più di una...

