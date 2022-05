Il Paradiso delle Signore, la malattia di Gloria Radulescu: di cosa soffre l’attrice (Di martedì 24 maggio 2022) Celebre per il suo ruolo di Marta Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore, Gloria Radulescu si è sbottonata sulla sua malattia. l’attrice soffre di una patologia sin da quando era bambina che talvolta le ha creato problemi anche seri: ecco di cosa si tratta. Il Paradiso delle Signore è tra i programmi più amati dal … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 24 maggio 2022) Celebre per il suo ruolo di Marta Guarnieri ne Ilsi è sbottonata sulla suadi una patologia sin da quando era bambina che talvolta le ha creato problemi anche seri: ecco disi tratta. Ilè tra i programmi più amati dal … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

magaolimpia : @magicadespell78 Sì, ne parliamo spesso, anche del paradiso, delle anime e degli angeli. Mi fa un sacco di domande.… - ParliamoDiNews : Il Paradiso delle Signore 7, spoiler: tornerà Paola e la `Truffatrice` Ada #paradiso #signore #spoiler #tornerà… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore Tina e Sandro di nuovo a Milano: come stanno davvero le cose - #Paradiso #delle #Signore… - LPincia : RT @MarcelloMoscat9: Noi ci abbiamo provato ma non si va in paradiso a dispetto dei santi se cercate delle scuse per morire signica che VOL… - GDiodio : RT @ProfCampagna: La cupola della chiesa di Santa Maria del Quartiere (Parma) è una delle più grandi d'Italia. Tra il 1626 e il 1629, Pier… -