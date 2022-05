Il giro d’Italia dei vini passa dalla Vallecrosia (Di martedì 24 maggio 2022) Il 3 e 4 giugno torna Winearound in Riviera, il festival dedicato ai vini italiani organizzato dal Comune di Vallecrosia in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround, la guida viniBuoni d’Italia del Touring Club Italiano e l’Associazione Il Borgo Antico. In tutto 350 etichette, di cui oltre 30 premiate con la Corona, il massimo riconoscimento assegnato dalla Guida vinibuoni d’Italia per l’edizione 2022. L’appuntamento è nei giardini della casa valdese di Vallecrosia (Im) dalle 18 alle 24. La Liguria gioca in casa e sfodera i migliori spumanti prodotti con metodo classico da vitigno autoctono: Vermentino, Albarola e in particolare uno spumante rosato a base di Ormeasco, vitigno a bacca nera tipico della Riviera di Ponente coltivato da poche ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 maggio 2022) Il 3 e 4 giugno torna Winearound in Riviera, il festival dedicato aiitaliani organizzato dal Comune diin collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround, la guidaBuonidel Touring Club Italiano e l’Associazione Il Borgo Antico. In tutto 350 etichette, di cui oltre 30 premiate con la Corona, il massimo riconoscimento assegnatoGuidabuoniper l’edizione 2022. L’appuntamento è nei giardini della casa valdese di(Im) dalle 18 alle 24. La Liguria gioca in casa e sfodera i migliori spumanti prodotti con metodo classico da vitigno autoctono: Vermentino, Albarola e in particolare uno spumante rosato a base di Ormeasco, vitigno a bacca nera tipico della Riviera di Ponente coltivato da poche ...

