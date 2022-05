Fedez | “J-Ax aveva bloccato il mio numero”

Leggi su biccy

(Di martedì 24 maggio 2022)e J-Ax sono tornati ad essere amici ed in programma hanno anche un concerto da fare insieme a scopo benefico.& J-Ax 28 Giugno concerto gratuito di beneficenza in Piazza del Duomo a Milano con tanti ospiti amici #LoveMi pic.twitter.com/qSutf830XY —(@) May 23, 2022 Intervistato da Il Corriere della Sera,ha parlato del suo rapporto con J-Ax svelando un aneddoto: il rapper gliildi telefono. “La prima volta che ci siamo parlati di nuovo – luiancheil mio– siamo stati al telefono per sei ore, in cui abbiamo tirato fuori tutto. Ma i tempi erano maturi per andare oltre e concentrarci su quello che di bello c’era stato nella ...