È in arrivo la Strawoman | quando correre è sinonimo di salute

(Di martedì 24 maggio 2022) L’appuntamento Humanitas Medical Care Bergamo, centro medico in prima linea nel diffondere una cultura della prevenzione, sabato 18 giugno sarà presente come partner scientifico alla manifestazione sportivache si svolgerà per le vie della città di Bergamo.

Advertising

webecodibergamo : Il 18 giugno -

Sardegna Reporter

All', sempre presso il c.c. La GrandeMela Shoppingland, rinfresco finale e medaglia di ... Iscrizioni online su https://www..it/sona - 12 - giugno - 2022/ Il pacco gara potrà: - essere ...All', sempre presso Viale Byron 2, ad accogliere i partecipanti ci sarà un rifresco finale e ...®, Fluo Run®, Babbo Running®, Derby Run® e 31 Run. STRAWOMAN® - Per il 12°anno consecutivo torna la corsa-camminata non competitiva di 5 e 10 km dedicata alle donne L’appuntamento Humanitas Medical Care Bergamo, centro medico in prima linea nel diffondere una cultura della prevenzione, sabato 18 giugno sarà presente come partner scientifico alla manifestazione sp ...