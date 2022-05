Denise Capezza a Cannes: “Io, Léa Seydoux (e Kristen Stewart)” (Di martedì 24 maggio 2022) C’è Viggo Mortensen. C’è Léa Seydoux. C’è Kristen Stewart. E c’è Denise Capezza in Crimes of the Future di David Cronenberg, uno dei film più attesi (e più divisivi) del Festival di Cannes 2022. Ma come è stato possibile passare dalla Marinella di Gomorra, dalla Natalia di Baby e dalla Giuseppina di Bang Bang Baby alla misteriosa Odile, che tanta attrazione esercita sulla Seydoux usando il suo viso come fosse la tavolozza di un pittore e non carne viva (e convincendola a fare altrettanto)? Leggi anche › Festival di Cannes: il meglio di lunedì 23, con Kristen Stewart e Léa Seydoux ... Leggi su iodonna (Di martedì 24 maggio 2022) C’è Viggo Mortensen. C’è Léa. C’è. E c’èin Crimes of the Future di David Cronenberg, uno dei film più attesi (e più divisivi) del Festival di2022. Ma come è stato possibile passare dalla Marinella di Gomorra, dalla Natalia di Baby e dalla Giuseppina di Bang Bang Baby alla misteriosa Odile, che tanta attrazione esercita sullausando il suo viso come fosse la tavolozza di un pittore e non carne viva (e convincendola a fare altrettanto)? Leggi anche › Festival di: il meglio di lunedì 23, cone Léa...

denise_capezza : Mi sento felice ed onorata di aver avuto la possibilità di lavorare con David Cronenberg.. sono cresciuta guardando… - RBcasting : L’attrice italiana Denise Capezza (a sinistra in rosa) con Léa Seydoux, Kristen Stewart, Viggo Mortensen e David Cr… - dani_lettrice : RT @dario_head: Tra l’altro Bang Bang Baby cast pazzesco Antonio Gerardi e Dora Romano sono superlativ? dai via ma anche Arianna Becheroni… - dario_head : Tra l’altro Bang Bang Baby cast pazzesco Antonio Gerardi e Dora Romano sono superlativ? dai via ma anche Arianna Be… - dario_head : Anche il dialetto reggino spesso lascia a desiderare mentre Denise Capezza fa un catanzarese pazzesco. -