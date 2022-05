D’Amato: Covid, in autunno vaccini aggiornati e richiami generalizzati (Di martedì 24 maggio 2022) Roma – “In autunno attendiamo i vaccini anti-Covid aggiornati e la decisione sulla somministrazione del richiamo che penso dovrà essere, a quel punto, generalizzato”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine della presentazione del nuovo sistema di prenotazione on line per gli screening oncologici della mammella, del colon e della cervice. “Bisogna accelerare le quarte dosi per gli over 80- ha aggiunto D’Amato -e l’invito che facciamo è di non ritardare perchè se fatto ora, consente di essere in sicurezza fino in autunno”. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022) Roma – “Inattendiamo ianti-e la decisione sulla somministrazione del richiamo che penso dovrà essere, a quel punto, generalizzato”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio, a margine della presentazione del nuovo sistema di prenotazione on line per gli screening oncologici della mammella, del colon e della cervice. “Bisogna accelerare le quarte dosi per gli over 80- ha aggiunto-e l’invito che facciamo è di non ritardare perchè se fatto ora, consente di essere in sicurezza fino in”. (Agenzia Dire)

