Caridi Inps | “L’Istituto lavora alla semplificazione delle procedure per l’invalidità civile”

(Adnkronos) – "Quello dell'invalidità civile è un tema complesso che coinvolge la sfera emotiva e affettiva delle persone più fragili e dei loro familiari ed è anche per questo che l'Inps sta lavorando ad una semplificazione delle procedure per il riconoscimento dell'invalidità e delle tutele ad essa collegate, particolarmente gravose per i cittadini anche perché implicano trafile lunghe presso più enti e vari controlli medico-legali". Lo dice, all'Adnkronos/Labitalia, il direttore generale dell'Inps, Vincenzo Caridi. "Anche grazie – sottolinea – alle innovazioni finanziate dal Pnrr, L'Istituto fornisce alle persone con disabilità (circa 3 milioni e mezzo di ...

