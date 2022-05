Cagliari: ipotesi Nainggolan per risalire dalla B (Di martedì 24 maggio 2022) Niente nomi eccellenti e ingaggi da favola, ma ci sarebbe un'eccezione: il ritorno a Cagliari di Radja Nainggolan in un'operazione che ricalcherebbe quella della stagione 2003/04 con protagonista ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Niente nomi eccellenti e ingaggi da favola, ma ci sarebbe un'eccezione: il ritorno adi Radjain un'operazione che ricalcherebbe quella della stagione 2003/04 con protagonista ...

Advertising

apetrazzuolo : CAGLIARI - Ipotesi ritorno Nainggolan per puntare subito alla Serie A - glooit : Cagliari: ipotesi Nainggolan per risalire dalla B leggi su Gloo - serie_a24 : #Cagliari, Brambati: “hanno sottovalutato l’ipotesi Iachini” - TuttoCagliari : L'Unione Sarda - Cagliari, avanti con Capozucca. Agostini confermato? Incontro in settimana, per ora torna in Prima… - sportli26181512 : Cagliari, un tris per la salvezza: Agostini aluta l’ipotesi di puntare sul 4-3-1-2 con Joao Pedro trequartista diet… -