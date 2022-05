Bob Dylan: l’incontro di musica e poesia (Di martedì 24 maggio 2022) Una voce che accoglie lo spirito del suo tempo – il fervore dell’America degli anni Sessanta – senza mai farsi travolgere, ma al contrario, diventando parte attiva del contropotere. musica e poesia che si incontrano in un fenomeno che segna indissolubilmente il secolo scorso, fino ad arrivare alle generazioni odierne: stiamo parlando di Bob Dylan. Bob Dylan, una freschezza nuova alla musica tradizionale All’anagrafe Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan nasce a Hibbing (Minnesota), e fin da subito coltiva la passione per la musica blues e folk americana. Viene scoperto da John Hammond – talent scout e figura di riferimento nell’industria discografica di quel periodo – all’inizio degli anni Sessanta. Hammond trova che la voce di Dylan dia una nuova ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Una voce che accoglie lo spirito del suo tempo – il fervore dell’America degli anni Sessanta – senza mai farsi travolgere, ma al contrario, diventando parte attiva del contropotere.che si incontrano in un fenomeno che segna indissolubilmente il secolo scorso, fino ad arrivare alle generazioni odierne: stiamo parlando di Bob. Bob, una freschezza nuova allatradizionale All’anagrafe Robert Allen Zimmerman, Bobnasce a Hibbing (Minnesota), e fin da subito coltiva la passione per lablues e folk americana. Viene scoperto da John Hammond – talent scout e figura di riferimento nell’industria discografica di quel periodo – all’inizio degli anni Sessanta. Hammond trova che la voce didia una nuova ...

Advertising

Alex_BSDVP : RT @Dida_ti: L'amore è tutto, non importa cosa ne pensiate, non potrete mai farne a meno! Bob Dylan #24maggio #goodmorning ? #Buongio… - papswell61 : RT @CasaLettori: Essere giovani significa tenere aperto l'oblò della speranza Bob Dylan Nato il #24maggio 1941 #IlValoreDelRicordo a #Ca… - Saxondk : RT @Dida_ti: L'amore è tutto, non importa cosa ne pensiate, non potrete mai farne a meno! Bob Dylan #24maggio #goodmorning ? #Buongio… - AnthonyMcHugh1 : RT @Dida_ti: L'amore è tutto, non importa cosa ne pensiate, non potrete mai farne a meno! Bob Dylan #24maggio #goodmorning ? #Buongio… - RaffaeleUnivers : Oggi compie gli anni Bob Dylan, artista importantissimo, un gigante della musica internazionale. 81 anni per lui. Auguroni Bob! -