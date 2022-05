(Di martedì 24 maggio 2022) Entra nel vivo la campagna elettorale ad. In particolare il centrosinistra, che presenta come candidato Sindaco Lucio, attuale Presidente del Consiglio Comunale rutulo, gioca la cartasarà infatti sotto la Rocca sabato prossimo, 28 maggio, per incontrare i cittadini e. L’appuntamento è dalle 18.30 a Largo Genova alla Nuova Florida. «Sarà un’occasione per dialogare e confrontarci sui temi del futuro di», fanno sapere dal Movimento 5 Stelle di. Leggi anche: Elezioni: chi sono i candidati a Sindaco, le liste dei consiglieri e quando si vota per lesu ...

Advertising

CorriereCitta : Amministrative 2022, l’ex Premier Giuseppe Conte ad Ardea per sostenere Zito - GianGiov73 : Ho sottoscritto appello Avviso pubblico. #votipuliti - Chimicaenonsolo : Gian Michele Accomasso: Diario delle elezioni amministrative 12 giugno 2022. AGGIORNAMENTO. - ItalyGourmet : - moneypuntoit : ?? Elezioni Martina Franca 2022: data, candidati e sondaggi ?? -

Sky Tg24

Intanto, nelle scorse settimane, la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamentodelle ... perciò abbiamo anche provveduto all'aggiornamento delle sanzioni, con un inasprimento e ...... le associazioni presenteranno le loro richieste in merito a diverse tematiche tra le quali: la burocrazia, quindi la situazione degli immobili civili e pubblici e le proceduresulla ... Elezioni comunali a Palermo 2022: chi sono i candidati per le Amministrative. FOTO Manciano: Il Consiglio comunale di Mirco Morini non sta lavorando ad un esercizio di vicinato. Basta fraintendimenti, parlano i fatti: quello che è stato adottato finora, infatti, è una variante per ...617 ispezioni, rilevando nr.38 non conformità che hanno comportato la contestazione di nr.18 (diciotto) sanzioni amministrative per un valore di €11.900 e la segnalazione di 15 persone alle varie ...