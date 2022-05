Al via a settembre il Terni Influencer & Creator Festival (Di martedì 24 maggio 2022) Terni, 24 mag. (Adnkronos) - Sarà la città di Terni ad ospitare il Terni Influencer & Creator Festival (TIC Festival) , il primo evento italiano interamente dedicato agli Influencer e ai Creator nazionali ed internazionali, in programma dal 23 al 25 settembre 2022. L'iniziativa, ideata e organizzata dall'associazione Umbria for the Future in collaborazione con MNcomm, ha come obiettivo quello di valorizzare Influencer e Creator, mettendoli a contatto tra loro e creando cortocircuiti di ogni tipo, da quelli tematici a quelli generazionali. Il TIC Festival vuole scrivere un pezzo di storia per gli abitanti delle piattaforme social, a volte ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022), 24 mag. (Adnkronos) - Sarà la città diad ospitare il(TIC) , il primo evento italiano interamente dedicato aglie ainazionali ed internazionali, in programma dal 23 al 252022. L'iniziativa, ideata e organizzata dall'associazione Umbria for the Future in collaborazione con MNcomm, ha come obiettivo quello di valorizzare, mettendoli a contatto tra loro e creando cortocircuiti di ogni tipo, da quelli tematici a quelli generazionali. Il TICvuole scrivere un pezzo di storia per gli abitanti delle piattaforme social, a volte ...

Advertising

reportrai3 : ??A trent'anni da Capaci e Via D’Amelio scopriamo una pista che porta ad Alcamo. Oggi noto anche per un poliziotto,… - TV7Benevento : Al via a settembre il Terni Influencer & Creator Festival - - Natocnlavaligia : AL VIA DAL 27 MAGGIO 2022 IL COLLEGAMENTO GIORNALIERI MONACO-RIMINI-MONACO DEI DB-ÖBB EUROCITY CHE SARA' OPERATIVO… - StraNotizie : Al via a settembre il Terni Influencer & Creator Festival - CRALTLC : 'Enzo Pafundi, da sempre presente nel mondo dell'infanzia dal settembre del 2016 è presente in Via Solfatara con fa… -