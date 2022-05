Aggredisce e scippa una donna nel parco | inseguito da un poliziotto intento ad allenarsi

(Di martedì 24 maggio 2022) Ha puntato la sua vittima mentre camminava a passo veloce, pensando che fosse una facile preda. Vedendo la ragazza che percorreva ilarcheologico di Ponte di Nona, dalla parte di via Caltagirone, le si è avventato alle spalle, aggredendola per strapparle la borsetta che portava a tracolla. L’aggressione è avvenuta a Roma ieri mattina, lunedì 23 maggio, intorno alle ore 9:30. L’uomo, un ghanese di 25 anni, non si aspettava che la borsa della vittima, unadi 36 anni, si rompesse. Preso alla sprovvista, si è “accontentato” di sfilarle lo smartphone, per poi fuggire. La richiesta di aiuto La ragazza, spaventata, prima ha barcollato per la botta ricevuto. Poi ha iniziato a urlare per chiedere aiuto. Le sue grida sono state sentite da unfuori servizio, che si trovava nelper fare jogging. ...

Il Corriere della Città

