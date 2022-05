“Vivono su Marte”. Nervi tesi per Letta, che arriva a minacciare Salvini: maggioranza a pezzi (Di lunedì 23 maggio 2022) “Lo dico molto chiaramente, per quanto mi riguarda l'opposizione che Matteo Salvini sta facendo al governo ha superato il limite”. Si spacca la maggioranza che sostiene il governo Draghi, con il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che parlando con i giornalisti a Catanzaro, si è espresso molto duramente in merito alle polemiche sul ddl Concorrenza. “Salvini e la Lega sono un partito di maggioranza. Io credo che, se si chiede a qualunque cittadino italiano cosa pensa e che impressione ha su Salvini e sulla Lega, la maggior parte dicano che è diventato un partito di opposizione” ha aggiunto Letta. “Penso che - aggiunge il segretario dem puntando il dito contro il numero uno leghista - questa vicenda vada chiarita, nel senso che su tutti i temi ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) “Lo dico molto chiaramente, per quanto mi riguarda l'opposizione che Matteosta facendo al governo ha superato il limite”. Si spacca lache sostiene il governo Draghi, con il segretario del Partito Democratico, Enrico, che parlando con i giornalisti a Catanzaro, si è espresso molto duramente in merito alle polemiche sul ddl Concorrenza. “e la Lega sono un partito di. Io credo che, se si chiede a qualunque cittadino italiano cosa pensa e che impressione ha sue sulla Lega, la maggior parte dicano che è diventato un partito di opposizione” ha aggiunto. “Penso che - aggiunge il segretario dem puntando il dito contro il numero uno leghista - questa vicenda vada chiarita, nel senso che su tutti i temi ...

Advertising

matteosalvinimi : Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Itali… - Luca_tern : RT @matteosalvinimi: Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Italia.… - GaiaGherardelli : RT @matteosalvinimi: Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Italia.… - badkiki1 : RT @matteosalvinimi: Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Italia.… - MG462gm : RT @matteosalvinimi: Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Italia.… -