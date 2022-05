Vaiolo delle scimmie, Ecdc: Pericoloso per bimbi, donne incinte e fragili (Di lunedì 23 maggio 2022) “Il virus del Vaiolo delle scimmie può causare malattie gravi in ??alcuni gruppi di popolazione, come bambini piccoli, donne in gravidanza e persone immunosoppresse“. Lo precisa l’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in una valutazione rapida del rischio ‘monkeypox‘ pubblicata oggi. Relativamente ai casi che si stanno diffondendo a livello europeo e internazionale, “sono necessarie ulteriori indagini per stimare con precisione il livello di morbilità e mortalità in questo focolaio”, puntualizzano gli esperti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 maggio 2022) “Il virus delpuò causare malattie gravi in ??alcuni gruppi di popolazione, come bambini piccoli,in gravidanza e persone immunosoppresse“. Lo precisa l’, Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie, in una valutazione rapida del rischio ‘monkeypox‘ pubblicata oggi. Relativamente ai casi che si stanno diffondendo a livello europeo e internazionale, “sono necessarie ulteriori indagini per stimare con precisione il livello di morbilità e mortalità in questo focolaio”, puntualizzano gli esperti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

