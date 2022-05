Una Vita Anticipazioni 24 maggio 2022: matrimonio combinato per Alodia! (Di lunedì 23 maggio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 24 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che la povera Alodia riceverà una lettera dai genitori in cui scoprirà che è stata promessa ad un giovane del suo paese! Leggi su comingsoon (Di lunedì 23 maggio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 24su Canale 5. Le trame rivelano che la povera Alodia riceverà una lettera dai genitori in cui scoprirà che è stata promessa ad un giovane del suo paese!

