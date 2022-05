Travolge una coppia e fugge | grave 74enne | erano appena andati alla comunione della nipotina L’appello per trovare testimoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 maggio 2022) Lì ha travolti mentrea bordoloro auto, che si è ribaltata e distrutta e poi è scappato. In realtà è sceso dsua vettura, ma non per prestare soccorso, bensì per raccogliere la targasua macchina, che si era staccata nello scontro. Poi è risalito e ha dato gas, allontanandosi a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce e lasciando due persone ferite nell’altra auto, È successo a Roma sabato 21 maggio, intorno alle ore 18:00, in via Palmiro Togliatti, all’incrocio con via Giuseppe Chiovenda, in zona Don Bosco. L’incidente: la targa persa e raccolta prima di fuggire “I miei genitori – racconta Pamela, figliatravolta – stavano percorrendo la corsia centraleTogliatti. Sono autorizzati a farlo, perché mamma è disabile al ...