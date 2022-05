Torta di mele | light e a tre strati | ottima e velocissima

Leggi su formatonews

(Di lunedì 23 maggio 2022) Vediamo insieme come possiamo realizzare una buonissimadiche lascerà tutti senza parole, credeteci! Anche oggi vi vogliamo proporre una nuova ricetta che vi lascerà senza parole per il risultato, perchè super facile come sempre e diciamo una nuova versione della classicadi. (pixabay)Come sempre, poi è veloce ma dal risultato wow, anche chi è alle prime armi ci può provare senza problemi, e poi abbiamo mille possibilità per mangiarla, a colazione, oppure dopo pranzo o cena, ma anche per un’merenda! Ci sono varie preparazioni ma tutte super facili, e poi non vi abbiamo detto la fantastica notizia, è anche super leggera questa, ha solamente 160 kcal per porzione, iniziamo però veramente con cosa ci occorre per la base: 3 tuorli ...