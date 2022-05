Strage di Capaci, la Feralpisalò: “Oltre il campo, ferita che non deve guarire” (Di lunedì 23 maggio 2022) La Feralpisalò, mettendo da parte ogni rivalità sportiva, ha voluto ricordare quel tragico attentato mafioso avvenuto il 23 maggio di 30 anni fa Leggi su mediagol (Di lunedì 23 maggio 2022) La, mettendo da parte ogni rivalità sportiva, ha voluto ricordare quel tragico attentato mafioso avvenuto il 23 maggio di 30 anni fa

Advertising

chetempochefa : 'La verità disattesa parte in quei 57 giorni che intercorrono fra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio. Lì… - caritas_milano : “Contano le azioni, non le parole” Oggi, #23maggio 2022, ricorre il trentesimo anniversario della strage di #Capaci… - CarloVerdelli : Giovanni Falcone, il tanto che gli dobbiamo #oggisettimanale Per esempio: la verità su chi ha voluto Capaci e chi h… - pietrogiliberti : Mel trentenne della strage di #Capaci, @giodiamanti presenta l'indagine commissionata dalla @RegioneLazio a… - Roma : A trent'anni dalla Strage di #Capaci, il #MunicipioI ha organizzato alle 18.30 nella Sala Consiliare di via della G… -