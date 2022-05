“Scusate…”. Domenica In, Mara Venier in lacrime davanti all’ospite: la notizia arriva in diretta (Di lunedì 23 maggio 2022) Mara Venier in lacrime a Domenica In. La conduttrice è scoppiata a piangere grazie a (o per colpa di) Mika. Il famoso cantante, che ha appena terminato di condurre gli Eurovision Song Contest a Torino, era ospite di Domenica In. È in questa occasione che l’artista ha iniziato a lodare la ‘zia’ facendola finire per commuoversi. In effetti, pensandoci bene, Mara Venier è l’indiscussa regina di Domenica In (scopri cosa è successo durante l’ultima puntata). Il pubblico la adora, e sono 13 anni che fa questo mestiere in maniera egregia. E a ricalcarlo è stato appunto Mika che durante la puntata di Domenica In del 22 maggio 2022, ha detto: “Sono sincero Mara, quando ci sei tu è un’altra cosa”. Niente ha potuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022)inIn. La conduttrice è scoppiata a piangere grazie a (o per colpa di) Mika. Il famoso cantante, che ha appena terminato di condurre gli Eurovision Song Contest a Torino, era ospite diIn. È in questa occasione che l’artista ha iniziato a lodare la ‘zia’ facendola finire per commuoversi. In effetti, pensandoci bene,è l’indiscussa regina diIn (scopri cosa è successo durante l’ultima puntata). Il pubblico la adora, e sono 13 anni che fa questo mestiere in maniera egregia. E a ricalcarlo è stato appunto Mika che durante la puntata diIn del 22 maggio 2022, ha detto: “Sono sincero, quando ci sei tu è un’altra cosa”. Niente ha potuto ...

Advertising

infoitsport : Ciccone, scusate il ritardo. La fuga verso Cogne segna la domenica giusta - Camilla46191279 : @blqries Ma scusate di nuovo? Che palle era uscita domenica questa cosa già - CamillaAngeli2 : scusate ma la primavera mi tiene molto impegnata. ciao a tutti e buona domenica. - Adelisa08401085 : RT @RobiF_18: Scusate, domenica in finisce tra 15 minuti, Luigi c’è veramente o era una scusa per farcelo vedere con l’inganno??? #caroligi - giulianabianco4 : RT @RobiF_18: Scusate, domenica in finisce tra 15 minuti, Luigi c’è veramente o era una scusa per farcelo vedere con l’inganno??? #caroligi -

Ciccone, scusate il ritardo. La fuga verso Cogne segna la domenica giusta In una tappa nella quale i grandi sonnecchiano e si controllano, vince il grande deluso: Giulio Ciccone. L'abruzzese respinto una settimana fa sul Blockhaus, si prende una parziale rivincita su quello ... Igor Nogarotto a Loano con il suo romanzo di successo Loano (SV) - Domenica 22 maggio il "Rosa Tour Nazionale - Annusando le parole" di presentazione di "Rosa stacca ... Media Partner del tour è Zetatielle Magazine, organizzatore dell'iniziativa 'Scusate il ... In una tappa nella quale i grandi sonnecchiano e si controllano, vince il grande deluso: Giulio Ciccone. L'abruzzese respinto una settimana fa sul Blockhaus, si prende una parziale rivincita su quello ...Loano (SV) -22 maggio il "Rosa Tour Nazionale - Annusando le parole" di presentazione di "Rosa stacca ... Media Partner del tour è Zetatielle Magazine, organizzatore dell'iniziativa 'il ...