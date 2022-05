Running, Corri Trieste 2022: vincono Dickson Simba Nyakundi e Federica Bevilacqua (Di lunedì 23 maggio 2022) Dickson Simba Nyakundi con 28’47” regala alla 19^ Corri Trieste il primato di gara 10k road più veloce d’Italia del 2022. Il gruppo di testa costituito da tutti i top runner ha corso compatto fino al secondo passaggio quando il burundiano Onesphore Nzikwinkunda (Caivano Runners) è rimasto leggermente indietro subito seguito dal connazionale Olivier Irabaruta. Al quarto giro anche l’azzurro Yassine El Fathaoui si è staccato lasciando in testa dal quinto giro Dickson Simba Nyakundi (Run2Gether) e Bernard Musau Wambua (Atl. Winner Foligno) tallonati da Philimon Kipkorir Maritim (Run2Gether). I due atleti di testa hanno confermato la loro supremazia prendendo definitivamente il comando dal sesto giro. A spuntarla nella volata a due ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022)con 28’47” regala alla 19^il primato di gara 10k road più veloce d’Italia del. Il gruppo di testa costituito da tutti i top runner ha corso compatto fino al secondo passaggio quando il burundiano Onesphore Nzikwinkunda (Caivano Runners) è rimasto leggermente indietro subito seguito dal connazionale Olivier Irabaruta. Al quarto giro anche l’azzurro Yassine El Fathaoui si è staccato lasciando in testa dal quinto giro(Run2Gether) e Bernard Musau Wambua (Atl. Winner Foligno) tallonati da Philimon Kipkorir Maritim (Run2Gether). I due atleti di testa hanno confermato la loro supremazia prendendo definitivamente il comando dal sesto giro. A spuntarla nella volata a due ...

