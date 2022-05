Roland Garros 2022, il programma di lunedì 23 maggio: in campo Djokovic, Nadal e 4 italiani (Di lunedì 23 maggio 2022) Secondo giorno al Roland Garros 2022: dopo la prima serie di match del 1° turno, oggi ci sarà l’attesa per l’esordio dei campioni in carica, sia al maschile che al femminile. Infatti toccherà a Novak Djokovic e Barbora Krejcikova scendere in campo per il loro match, rispettivamente contro il giapponese Nishioka (ultimo match di giornata sul Philippe Chatrier, non prima delle 20:45) e la francese Parry. Ma non solo Nole tra i big in campo nel maschile: sarà il turno anche di Rafa Nadal e le attenzioni saranno concentrate tutte sulla sua condizione fisica dopo il problema al piede accusato a Roma. Il maiorchino se la vedrà con l’australiano Thompson (terzo match sul Chatrier dalle 12) in un match sulla carta abbordabile. Tra le teste di serie del torneo scenderà ... Leggi su zon (Di lunedì 23 maggio 2022) Secondo giorno al: dopo la prima serie di match del 1° turno, oggi ci sarà l’attesa per l’esordio dei campioni in carica, sia al maschile che al femminile. Infatti toccherà a Novake Barbora Krejcikova scendere inper il loro match, rispettivamente contro il giapponese Nishioka (ultimo match di giornata sul Philippe Chatrier, non prima delle 20:45) e la francese Parry. Ma non solo Nole tra i big innel maschile: sarà il turno anche di Rafae le attenzioni saranno concentrate tutte sulla sua condizione fisica dopo il problema al piede accusato a Roma. Il maiorchino se la vedrà con l’australiano Thompson (terzo match sul Chatrier dalle 12) in un match sulla carta abbordabile. Tra le teste di serie del torneo scenderà ...

